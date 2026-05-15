СМИ: Трамп не достиг результатов в ходе визита в Китай

Американский лидер Дональд Трамп не добился результатов ни по одному из вопросов, утверждает портал Daily Beast.

«Целью поездки было достижение соглашений по самым разным вопросам, от технологий и снижения тарифов до установления мира на Ближнем Востоке. Трамп не добился результата», — говорится в материале.

Агентство Reuters также отмечало, что Трамп покинул Китай, не добившись крупных прорывов ни в торговле, ни в вопросе помощи Пекина по завершению войны с Ираном, несмотря на два дня публичных похвал в адрес председателя КНР Си Цзиньпина.

Покидая Пекин, глава американской администрации сказал, что его визит в Китай был успешным и незабываемым. Трамп считает, что отношения США и КНР сейчас сильны как никогда.