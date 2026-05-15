Скандал в США: директор ФБР плавал с маской у братской могилы моряков

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель оказался в центре скандала. Как сообщает Associated Press, во время рабочей поездки на Гавайи прошлым летом он совершил заплыв с маской и трубкой в районе мемориала затонувшего линкора USS Arizona в Перл-Харборе. Информацию об инциденте впоследствии подтвердила пресс-служба Военно-морских сил США.

При этом в официальных отчётах ФБР о визите Пателя упоминались лишь его встречи в Гонолулу, а факт заплыва был скрыт.

Линкор USS Arizona затонул 7 декабря 1941 года в результате японской атаки и стал братской могилой для более чем 900 американских моряков и пехотинцев. Это место является национальным мемориалом, и любые погружения в этой зоне категорически запрещены. Однако Патель, занимающий пост главы ФБР, пренебрёг правилами. Военно-морские силы не уточняют, по чьей инициативе был организован заплыв, а само ФБР отказалось от комментариев для журналистов.

Действия Пателя вызвали резкую критику со стороны ветеранов. Хэк Альбертсон, ветеран ВМС США, сравнил поступок директора ФБР с «мальчишником в церкви». Он напомнил, что Перл-Харбор для военных — это «священная земля», место памяти погибших товарищей. Осквернение такого мемориала неуважительно по отношению к павшим героям и их семьям.

Скандал с заплывом главы ФБР уже привлёк внимание американских СМИ и общественности. Многие требуют объяснений от Пателя и проверки его действий на соответствие этическим нормам. Пока ни сам директор, ни представители Бюро не прокомментировали ситуацию. Однако этот инцидент может негативно сказаться на репутации как самого Пателя, так и возглавляемого им ведомства.