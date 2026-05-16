Финляндию призвали разорвать все связи с Украиной

Финский экономист и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил на своей странице в соцсети X, что Хельсинки необходимо прервать все связи с Киевом после инцидентов с дронами.

По словам экономиста, финский премьер-министр Петтери Орпо должен прекратить предоставлять Украине помощь.

«Когда первый украинский дрон взорвется в Финляндии, вам (Орпо. — «Газета.Ru») нужно будет разорвать все связи с Украиной. Прекратите отправлять деньги и помощь, потому что иначе полностью коррумпированный киевский режим станет вашим врагом», — отметил Малинен.

6 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что в Киеве принесли извинения Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии за падение на их территории беспилотников ВСУ.

До этого Финляндия неоднократно сообщала об обнаружении украинских БПЛА на своей территории. 3 мая страна ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в своем воздушном пространстве.

В тот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо. При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

