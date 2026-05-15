Израиль попытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС

Израильские военные нанесли по городу Газа точечный удар с целью ликвидировать руководителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Иззэддина аль-Хаддада. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что аль-Хаддад был один из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

«Отказывался выполнять соглашение, достигнутое при участии президента США [Дональда] Трампа, о разоружении ХАМАС и демилитаризации сектора Газа», — сказал Кац.

Он добавил, что Израиль доберется до тех, кто угрожал жизни их гражданам.

Нападение на Израиль 7 октября 2023 года — это масштабная террористическая атака и вторжение боевиков ХАМАС из сектора Газа, названная ими «Наводнение Аль-Акса». Она стала самой кровавой трагедией в истории современного Израиля, сопровождавшейся массовыми убийствами гражданских, захватом заложников.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.