Россиянка попала в психбольницу в Таиланде из-за несчастной любви

Гражданка России оказалась в психиатрической лечебнице в Таиланде из-за болезни на фоне расставания с местным жителем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтера Светлану Шерстобоеву.

Как пишет агентство, девушка попала в психбольницу еще в апреле.

На фоне расставания с тайским возлюбленным россиянка вышла на улицу без одежды, заскочила в чужой автомобиль, заперлась изнутри и стала крушить салон. Хозяин машины обратился в полицию, после чего девушку увезли в специализированное психиатрическое учреждение в Сураттхани.

По словам Шерстобоевой, через три недели лечения россиянку выписали. Однако к этому времени у туристки истекла виза. Кроме того, у женщины образовался долг в госпитале, неуплата которого в Таиланде приравнивается к краже, а в полиции заведено дело о порче автомобиля.

Волонтер рассказала, что россиянка теперь просит помощи, в ином случае ее ждет до двух лет заключения в тайской тюрьме.