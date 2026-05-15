Reuters: шестеро рабочих пострадали при пожаре на газопереработке в Венесуэле

На газоперерабатывающем предприятии в венесуэльском озере Маракайбо в пятницу произошел пожар, в результате которого пострадали как минимум шесть рабочих, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников и отчеты об инциденте и видеозаписи очевидцев. Согласно внутренним отчетам государственной нефтяной компании PDVSA, возгорание произошло во время операции по снижению давления газа на компрессорной станции Ламаргас. Двое рабочих получили сильные ожоги - они были вынуждены прыгнуть в воду, после чего их доставили в больницу в западном городе Маракайбо. Еще четверо пострадавших получили менее серьезные травмы. На видеозаписях, опубликованных агентством, заметно, что люди пытались сбить высокие языки пламени с помощью воды из шланга. Пострадавший объект входит в проект Lago Cinco, который ведет китайская компания China Concord Resources Corp по контракту с PDVSA на добычу нефти на мелководье озера. Reuters отмечает, что на устаревших нефтегазовых мощностях Венесуэлы, особенно в западном регионе, пожары и отключения электроэнергии происходят регулярно. Причиной ЧП является длительная нехватка иностранных инвестиций и санкции США, которые препятствуют своевременному техобслуживанию.