Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель могут оказаться сигналом американского лидера Дональда Трампа самому Зеленскому. Такое мнение высказало издание Strategic Culture.

Как уточняется в публикации, заявления Мендель появились на фоне усиления давления США на Киев.

«Гипотеза о том, что эти разоблачения могут представлять собой политический сигнал, не кажется безосновательной», — говорится в статье.

По мнению авторов, распространение важной информации может подготовить почву для смены власти или стратегии Украины.

Strategic Culture пишет, что для Зеленского обратный отсчёт приближается или, возможно, уже начался.

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский реже появляется в Киеве на фоне скандала с Ермаком.

14 мая на Украине суд арестовал бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на 60 суток. Ему назначили залог в размере 140 млн гривен.