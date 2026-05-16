Фицо сделал важное заявление о России «назло Брюсселю»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жёстко ответил на критику своих контактов с Москвой. Как передаёт РИА Новости, он заявил, что продолжит совершать поездки в Россию, даже если еврочиновники в знак протеста начнут отменять с ним запланированные встречи.
По словам Фицо, он не верит, что канцлер Германии Фридрих Мерц пошёл бы на столь серьёзную политическую ошибку и отказался от визита в Братиславу из-за факта его визита в Москву.
Однако если бы подобное действительно случилось, реакция была бы зеркальной и предельно резкой.
Он дал понять, что не намерен отказываться от суверенного права выстраивать диалог с РФ, несмотря на давление со стороны партнёров по Евросоюзу.