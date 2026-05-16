Фицо сделал важное заявление о России «назло Брюсселю»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жёстко ответил на критику своих контактов с Москвой. Как передаёт РИА Новости, он заявил, что продолжит совершать поездки в Россию, даже если еврочиновники в знак протеста начнут отменять с ним запланированные встречи.

© Московский Комсомолец

По словам Фицо, он не верит, что канцлер Германии Фридрих Мерц пошёл бы на столь серьёзную политическую ошибку и отказался от визита в Братиславу из-за факта его визита в Москву.

Фицо рассказал Путину об итогах встречи с Зеленским

Однако если бы подобное действительно случилось, реакция была бы зеркальной и предельно резкой.

«Если бы и было правдой то, что кто-то бы отменил встречу со мной из-за Москвы, то моих поездок в Москву будет в три раза больше», — подчеркнул словацкий премьер.

Он дал понять, что не намерен отказываться от суверенного права выстраивать диалог с РФ, несмотря на давление со стороны партнёров по Евросоюзу.