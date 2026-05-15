Гадалка Ермака сделала скандальное заявление о России
Гадалка бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сделала заявление о России. Об этом сообщают «Известия».
Как заявила гадалка Вероника Фэншуй, обвинения в ее адрес являются заговором против Зеленского со стороны России. Она также считает, что антикоррупционные структуры Украины управляются ФБР США, а здание Национального антикоррупционного бюро «прямо по фэншую прикрывает тыл» здания посольства России в Киеве.
«Этот скандал выгоден тем, кто хочет скинуть Зеленского и привести к власти человека, который подпишет любые невыгодные Украине условия», — заявила она.
Личная гадалка Ермака оказалась связана с Россией
Помимо этого она добавила, что считает астрологию достоверным способом анализа политических процессов.
«Астрология помогает отделять мух от котлет и видеть то, что есть, а не, что пытаются преподнести. <...> Астрология позволяет видеть суть происходящего», — заявила Фэншуй.