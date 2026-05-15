В США обед с бизнесменом Уорреном Баффетом продали на аукционе за 9 млн долларов

Обед с 95-летним американским предпринимателем Уорреном Баффеттом, одним из самых богатейших людей мира, продали на благотворительном аукционе за 9 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal.

Победитель аукциона встретится с миллиардером 24 июня в Омахе, штат Небраска. Он сможет привести с собой на встречу до 7 гостей.

Средства, вырученные с аукциона, будут разделены между благотворительной организацией Glide Foundation и благотворительным фондом Eat. Learn. Play. Foundation. Первый помогает бедным и бездомным в Сан-Франциско, второй предоставляет детям в Окленде еду, доступ к чтению и образованию, а также к возможности для игр.

Аукционы, на которых можно выиграть возможность пообедать с Баффетом, проводятся с 2000 года. В прошлый раз он проходил в 2022 году – победитель заплатил за встречу рекордные 19 миллионов долларов.

Ранее сам Баффетт рассказывал, что такие мероприятия обычно длятся около трех часов. При этом в разговоре есть одна запретная тема – обсуждение будущих инвестиций Баффета.