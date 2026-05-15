В Финляндии призвали разорвать связи с Украиной

Финляндия должна разорвать все связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в пятницу, 15 мая, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

— Поймите (премьер Финляндии — прим. «ВМ»), Петтери Орпо, когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной, — написал он.

Малинен также призвал руководство страны прекратить отправлять деньги и помощь Украине, иначе «полностью коррумпированный киевский режим» станет врагом Финляндии.

В этот же день в Yle сообщили, что 400 пригородных автобусов отменили в столице страны — Хельсинки — в связи с угрозой атаки беспилотников. При этом ни одного дрона на территории страны обнаружено не было. Однако Петтери Орпо заявил, что предупреждение было оправданным.

15 мая властям Финляндии пришлось закрыть воздушное пространство над столицей страны из-за угрозы атаки БПЛА. В связи с ограничениями в аэропорту Хельсинки пришлось отменить и перенести несколько утренних рейсов.