36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

36 стран заявили о намерении присоединиться к предлагаемому специальному трибуналу по Украине. Об этом сообщает телеканал France 24.

«34 европейские государства, а также Австралия, Коста-Рика и Евросоюз заявили, что присоединятся к будущему специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь Россию к ответственности», — говорится в публикации.

Отмечается, что резолюция, закладывающая основу для создания трибунала, была утверждена министрами иностранных дел стран — участниц Совета Европы (СЕ).

Соглашение о создании спецтрибунала против России было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем СЕ Аленом Берсе в июне прошлого года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту инициативу.