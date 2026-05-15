СМИ узнали о результатах визита Трампа в Китай

Президент США Дональд Трамп не достиг результатов ни в одном из вопросов в ходе визита в КНР. Об этом пишет портал Daily Beast.

"Поездка была направлена на достижение соглашений по ряду вопросов, включая технологии, тарифы и мир на Ближнем Востоке. Трамп не добился результата", - говорится в публикации.

Утверждается, что главе Белого дома не удалось занять жесткую позицию в отношении Китая по вопросам Тайваня и редкоземельных металлов, которые находятся под контролем Пекина.

Кроме того отмечается, что несмотря на заявления американского президента о множестве решенных задач в ходе визита, сам Трамп до сих пор не уточнил, какие именно вопросы были урегулированы.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году. Накануне в Пекине состоялись переговоры двух лидеров. Они обсудили сотрудничество США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также разблокировку Ормузского пролива. Председатель КНР назвал историческим визит Трампа в Китай.