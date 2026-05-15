Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине, которое приводит к его затягиванию.

«Выражаю желание, чтобы было перемирие, чтобы как можно скорее был мир, это не в наших руках, но если Европа будет и дальше так разжигать эту войну, как она сейчас это делает, то можем ожидать, что эта война будет еще довольно долго», - сказал Фицо, сообщает РИА «Новости».

Ранее Фицо назвал идиотизмом отказ Европы от российских энергоресурсов.