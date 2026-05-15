В Белоруссии военным атташе из 11 стран показали объекты на границе

Аккредитованные в Белоруссии представители иностранного военно-дипломатического корпуса из 11 стран побывали на приграничных объектах на белорусско-польском направлении, смогли убедиться в отсутствии скрытой военной деятельности у границы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

По ее информации, в действующем международном автодорожном пункте "Брест" военные атташе посмотрели на инфраструктуру и техническое оснащение. Кроме того, делегации показали пешеходный пропускной пункт "Переров" в Беловежской пуще, работа которого была приостановлена из-за позиции Польши.

"Во время визита военные представители смогли убедиться в миролюбивом характере Беларуси и отсутствии скрытой военной деятельности у границы. По итогам поездки дипломаты отметили готовность Беларуси к конструктивному диалогу", - отметили в минобороны.

До этого министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граница его страны с Белоруссией "полностью перекрыта". По его словам, на границе с Польшей "должным образом" функционирует физическая блокада, системы оптоэлектронного наблюдения и быстрого реагирования. Министр отметил, что безопасность обеспечивают пять тысяч военных, а также пограничники и полиция.