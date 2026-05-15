Раскрыта главная цель заявлений Зеленского об атаке из Белоруссии

Заявления Владимира Зеленского о якобы готовящихся атаках с территории Белоруссии являются не чем иным, как попыткой переключить внимание граждан с разрушительного для его рейтинга коррупционного скандала. Об этом в беседе с News.ru заявил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

© Московский Комсомолец

По мнению эксперта, «белорусский трек» в риторике украинского лидера возник не случайно. Главной мишенью для общественного гнева стало дело бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, обвиняемого в масштабном отмывании денег.

«Зеленский, на мой взгляд, старается каким-то образом отвлечь внимание украинской общественности, а также население стран, окружающих Украину, от событий, связанных с коррупционным скандалом. Он придумывает различные уловки. Он не сошел с ума, он просто отвлекает», — считает Климов.

По словам политолога, подобные тактические маневры позволяют временно вытеснить из медийного поля неудобные вопросы о деятельности президентского офиса.

«Он говорит что-то заумное: то Белоруссия на них нападет, то Россия через Белоруссию на них нападет. На какое-то время люди начинают об этом говорить. Таким образом, в медийном пространстве на второй план уходят темы, которые его действительно волнуют и раздражают», — добавил эксперт.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский в своем обращении утверждал, что Россия якобы может использовать территорию Белоруссии для наступления на Черниговско-Киевском направлении. В ответ на это глава киевского режима даже поручил Силам обороны усилить северные рубежи и подготовить план реагирования.