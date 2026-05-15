"Под ним уже жжет": в Киеве описали состояние Зеленского
Владимир Зеленский практически перестал появляться в Киеве на фоне громкого коррупционного скандала вокруг его ближайшего соратника Андрея Ермака. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
По мнению Соскина, задержание «правой руки» главы киевского режима стало критическим ударом по всей системе власти. Без административного и кураторского влияния Ермака положение самого Зеленского становится крайне уязвимым.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук также указывал на то, что арест Ермака делает Зеленского прямым соучастником коррупционных схем. Парламентарий напомнил, что Ермак официально выполнял прямые задачи, поставленные Зеленским, в чем украинский лидер признался лично в интервью.