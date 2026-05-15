Пекин раскрыл катастрофические последствия конфликта с США

Конфликт между США и Китаем приведет к последствиям, которые не сможет пережить никто в мире, предупредил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита американского лидера Дональда Трампа. Пекин настаивает на «стратегической стабильности», опасаясь, что отношения двух крупнейших экономик могут окончательно выйти из-под контроля.

По мнению главы китайского внешнеполитического ведомства, ставки в этой геополитической игре запредельно высоки.

«Конфронтация обречена на катастрофу как для обеих стран, так и для всего мира, в то время как сотрудничество может принести много великих результатов, которые принесут пользу обеим странам и всему миру», — заявил Ван И, слова которого приводит центральное телевидение Китая (CCTV).

Министр подчеркнул, что двусторонние отношения стали «самыми сложными в мире» и сейчас требуют экстренной стабилизации, чтобы избежать непредсказуемых обвалов.

«Мирное сосуществование — наибольший общий знаменатель для Китая и США, последствия конфликта и конфронтации между двумя странами никто не сможет выдержать», — подчеркнул Ван И в заявлении, опубликованном МИД КНР.

Дипломат выразил надежду на то, что взаимодействие Вашингтона и Пекина перестанет напоминать «американские горки с постоянными взлетами и падениями». Ван И также отметил, что как две крупнейшие экономики планеты, США и Китай сегодня фактически являются единым целым, где ни одна сторона не может позволить себе полное отчуждение.

Ключевым итогом встреч Трампа и Си Цзиньпина, по словам министра, стала договоренность о построении системы «конструктивной стратегической стабильности».