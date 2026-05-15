Пекин раскрыл катастрофические последствия конфликта с США

Конфронтация Китая и США может стать катастрофой для обеих стран и всего мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает центральное телевидение Китая (CCTV).

«Конфронтация (Китая и США — «Газета.Ru») обречена на катастрофу как для обеих стран, так и для всего мира, в то время как сотрудничество может принести много великих результатов, которые принесут пользу обеим странам и всему миру», — сказал глава МИД КНР.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году. Накануне в Пекине состоялись переговоры двух лидеров. Они обсудили сотрудничество США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также разблокировку Ормузского пролива. Председатель КНР назвал историческим визит Трампа в Китай.