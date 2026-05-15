Стало известно, когда Си Цзиньпин посетит США

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин посетит США с госвизитом осенью текущего года в ответ на приглашение американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.

"Обе стороны должны приложить совместные усилия, чтобы тщательно подготовиться к взаимодействию между главами двух государств, создать благоприятную атмосферу и добиться новых результатов", - говорится в заявлении дипведомства.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году. Накануне в Пекине состоялись переговоры двух лидеров. Они обсудили сотрудничество США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также разблокировку Ормузского пролива. Председатель КНР назвал историческим визит Трампа в Китай.