Китай сделал заявление по Украине после визита Трампа

После завершения визита президента США Дональда Трампа в Пекин министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что стороны приложили значительные усилия для сближения позиций по ключевым международным конфликтам. Как сообщает телеканал CCTV, стороны выразили общее стремление к разрешению украинского кризиса.

© Московский Комсомолец

«Что касается украинского кризиса, Китай и США надеются на то, что этот конфликт скоро закончится, стороны также проделали большую работу по продвижению мирных переговоров», — сообщил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Китай оценил мирные переговоры по Украине

Ранее сам Дональд Трамп подтвердил журналистам, что украинский вопрос занимал важное место в его диалоге с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в урегулировании ситуации, что стало одной из главных тем завершившихся в Пекине встреч.

Помимо Украины, внимание сторон было сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке. Ван И отметил, что Китай намерен продолжать активную посредническую деятельность для прекращения кровопролития в регионе.

«Китай усердно работает над достижением мира и содействием переговорам, и будет продолжать играть свою роль в содействии скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира на Ближнем Востоке», — добавил Ван И.

Несмотря на наличие разногласий по ряду геополитических тем, включая Тайвань и вопросы безопасности, заявления китайского МИД свидетельствуют о попытке Пекина и Вашингтона найти точки соприкосновения в деле стабилизации глобальной обстановки.