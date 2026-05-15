Китай сделал заявление по Украине после визита Трампа
После завершения визита президента США Дональда Трампа в Пекин министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что стороны приложили значительные усилия для сближения позиций по ключевым международным конфликтам. Как сообщает телеканал CCTV, стороны выразили общее стремление к разрешению украинского кризиса.
Китай оценил мирные переговоры по Украине
Ранее сам Дональд Трамп подтвердил журналистам, что украинский вопрос занимал важное место в его диалоге с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в урегулировании ситуации, что стало одной из главных тем завершившихся в Пекине встреч.
Помимо Украины, внимание сторон было сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке. Ван И отметил, что Китай намерен продолжать активную посредническую деятельность для прекращения кровопролития в регионе.
«Китай усердно работает над достижением мира и содействием переговорам, и будет продолжать играть свою роль в содействии скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира на Ближнем Востоке», — добавил Ван И.
Несмотря на наличие разногласий по ряду геополитических тем, включая Тайвань и вопросы безопасности, заявления китайского МИД свидетельствуют о попытке Пекина и Вашингтона найти точки соприкосновения в деле стабилизации глобальной обстановки.