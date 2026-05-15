Зеленский заявил об усилении одного направления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилят черниговско-киевское направление. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram.

«Я поручил нашим Вооруженным силам и службам безопасности Украины подготовить план реагирования, и мы рассмотрим и утвердим его на штабе. Мы будем усиливать черниговско-киевское направление», — написал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают сильный дефицит штурмовиков на донецком направлении. Отмечалось, что на данном участке фронта наблюдается слабое сопротивление.