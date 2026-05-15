Зеленский в панике снова заговорил об атаке из Белоруссии

Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает проведение наступательный операций через территорию Белоруссии. Он считает, что это будет операция либо на Украине, либо против одной из стран НАТО. Соответствующее заявление он сделал после совещания с военными и представителями спецслужб.

"В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и севернее территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси", - написал Зеленский, добавив, что украинские спецслужбы владеют деталями контаков между Россией и Белоруссией.

"Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей", - написал Зеленский, добавив, что дал поручение усилить соответствующее направление и представить план реагирования, который должен быть утвержден на Ставке.

Ранее Зеленский неоднократно делал заявление о предполагаемом наступлении с территории Белоруссии, не приводя никаких доказательств. При этом все его прогнозы не сбывались и опровергались.