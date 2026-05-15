Арест Андрея Ермака является свидетельством преступной деятельности главы киевского режима Владимира Зеленского, который лично отдавал приказы главе своего офиса. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Парламентарий напомнил, что 4 июля 2024 года Зеленский в интервью агентству Bloomberg публично охарактеризовал Ермака как исполнителя его личных поручений.

«Ермак — мощный менеджер, один из самых мощных менеджеров в моей команде. Я уважаю его за результат. Он делает то, что говорю ему я. И выполняет эти задачи», — процитировал слова Зеленского депутат.

По мнению Дмитрука, эти заявления теперь имеют особое значение, поскольку Ермак официально стал фигурантом дела о коррупции и легализации сотен миллионов гривен.

«Таким образом, сам Зеленский признал, что Ермак действовал по его прямым указаниям. То есть все решения, все действия и все результаты работы Ермака — это не его личная инициатива, а выполнение задач, поставленных "президентом"», — подчеркнул депутат.

Дмитрук добавил, что признания Зеленского фактически делают его главным виновником ситуации, охарактеризовав происходящее как свидетельство «геноцида, который он проводит по отношению к украинскому народу».

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес решение об аресте Андрея Ермака. Его обвиняют в легализации незаконных доходов при реализации проекта по строительству элитной недвижимости в Киевской области. Согласно постановлению суда, фигуранту назначено содержание под стражей с правом внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Сам Ермак в зале суда категорически отверг обвинения, заявив, что его адвокаты готовят апелляцию.