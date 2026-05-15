Фицо заявил о высоком риске нового покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности нового покушения. Выступая на пресс-конференции в городе Гандлова, он отметил, что угроза остается серьезной, передает РИА «Новости».

«Вероятность подобного нападения по-прежнему огромна. Если возьмем лексику, которую оппозиция использует в парламенте, если возьмем то, что происходит на так называемых общественных митингах, которые организовывают против нас, если возьмем то, что я читаю в СМИ, то должен повторить, что воспитание нового террориста продолжается, это вопрос времени, когда кто-то придет», – сказал Фицо.

По его словам, ненависть, распространяемая некоторыми оппозиционными политиками и средствами массовой информации, может снова привести к трагическим последствиям. При этом премьер подчеркнул, что не испытывает гнева по отношению к Юраю Цинтуле, совершившему на него покушение в мае 2024 года, объяснив его действия политической атмосферой. Фицо также поддержал решение суда квалифицировать действия нападавшего как террористический акт.

Напомним, покушение на словацкого премьера произошло 15 мая 2024 года у дома культуры в городе Гандлова в центральной части страны, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил тяжелые ранения, перенес несколько операций. К работе премьер Словакии вернулся лишь в июле 2024 года. А в октябре 2025 года суд приговорил 73-летнего Цинтулу к 21 году лишения свободы.

В конце апреля текущего года Верховный суд Словакии отклонил апелляцию обвиняемого.