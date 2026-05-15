Лавров выгнал журналиста с пресс-конференции в Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил мешавшего ему журналиста покинуть пресс-конференцию в Индии. Видеозапись инцидента приводит РБК.

Во время выступления главы МИД России журналист громко включил перевод речи Лаврова. Министр сделал ему замечание на английском. Затем, когда ситуация повторилась, попросил покинуть пресс-конференцию.

Названа дата визита Путина в Китай

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The South China Morning Post (SCMP).

По словам собеседников издания, парад или торжественная встреча Путина с председателем КНР Си Цзинпином не ожидается.

Трамп залез в личный блокнот Си Цзиньпина, когда тот отошел

Президент США Дональд Трамп залез в личной блокнот главы Китая Си Цзиньпина, когда тот отошел. Кадры, на которых запечатлены «американские манеры», опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Инцидент произошел во время торжественного банкета в Пекине. В один момент Си Цзиньпин вышел из-за стола, а Трамп развернул находящийся рядом с ним блокнот, посмотрел в него, перевернул страницу, а после закрыл.

В России начали закрываться круглосуточные магазины

Число круглосуточных продуктовых магазинов в крупнейших городах России за год сократилось на 6,4% и составило около 4,8 тыс. торговых точек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной сложившейся ситуации «Ъ» называет возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. В материале говорится, что ритейлеры закрывают такие магазины, чтобы оптимизировать расходы, так как торговля в ночное время из-за роста популярности онлайн-доставки, которая работает круглосуточно, становится невыгодной.

Актер из «Счастливы вместе» и «Следа» погиб в зоне СВО

Актер Павел Чернявский погиб в зоне спецоперации в возрасте 40 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

Отмечается, что Чернявский заключил контракт с Министерством обороны в декабре 2025 года. Погиб 3 марта 2026 года. Обстоятельства смерти знаменитости не уточняются. Чернявского похоронили в родном Омске.

«Куда мы едем?»: Назаров прокомментировал «покаянное» письмо жены

Актер сериала «Кухня» Дмитрий Назаров высмеял сообщения о том, что его жена написала письмо в Госдуму с просьбой разрешить им с мужем вернуться в Россию. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что актер Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева переехали во Францию в январе 2023 года после того, как их уволили из МХТ им. Чехова. Общественники неоднократно призывали присвоить Назарову статус иноагента, однако артисту лишь был выписан штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Стало известно о погибших и пострадавших при атаке ВСУ российского города

Три человека погибли, еще 12, в том числе дети, пострадали в Рязани в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В результате происшествия повреждения получили два жилых многоэтажных дома, кроме того, обломки беспилотника упали на территорию одного из промышленных объектов.

Китай сделал заявление по Украине после визита Трампа

После завершения визита президента США Дональда Трампа в Пекин министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что стороны приложили значительные усилия для сближения позиций по ключевым международным конфликтам. Как сообщает телеканал CCTV, стороны выразили общее стремление к разрешению украинского кризиса.

«Что касается украинского кризиса, Китай и США надеются на то, что этот конфликт скоро закончится, стороны также проделали большую работу по продвижению мирных переговоров», — сообщил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Мужчина ударил ножом семилетнюю девочку в Подмосковье

Полиция задержала мужчину, который нанес ножевое ранение девочке в Подмосковье.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иран отреагировал на предложение Путина

Зашедший в тупик вопрос вывоза обогащенного урана вернется в повестку консультаций с Москвой лишь после возобновления профильного диалога с Вашингтоном.

Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

