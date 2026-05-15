Бывший премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому

Режим Владимира Зеленского продолжит распадаться после ареста бывшего главы его Офиса Андрея Ермака, заявил в своем телеграм-канале экс-премьер Украины Николай Азаров.

Арест Ермака повлечет за собой дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский, поделился своей точкой зрения он

По словам бывшего главы украинского правительства, главным координатором там был Ермак.

Азаров отметил, что все ближайшее окружение Зеленского оказалось вовлечено в аферы, которые бросают тень на его репутацию.

"Поэтому дальше продолжится агония этой группировки", — резюмировал экс-премьер Украины.

На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили экс-главе Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 млн гривен при строительстве элитного жилья в поселке Козин Киевской области. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на недвижимость по этому делу.