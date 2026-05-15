Фицо сделал заявление о слухах про наркоманию Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал слухи о наркозависимости Владимира Зеленского фразой, что «дыма без огня не бывает». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Фицо 15 мая.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала в интервью Такеру Карлсону, что иногда Зеленский вел себя и смотрел на окружающих «странно». Она подчеркнула, что не видела Зеленского употребляющим наркотики. Однако после подготовки к различным интервью он якобы проводил в туалете по 15 минут и выходил оттуда «совершенно другим человеком - полным энергии и готовым действовать».

Мендель ответила на вопрос о проблемах Зеленского с наркотиками

«Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип: дыма без огня не бывает», - так Фицо прокомментировал сообщения о Зеленском и наркотиках.

По словам премьера, он не видит причин, почему власти Словакии не могут комментировать и обсуждать «то, что уже есть в медиапространстве».