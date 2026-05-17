Стало известно об угрозе блокады еще одного пролива

После закрытия Ормузского пролива ожидается, что блокада может грозить еще одному стратегическому морскому торговому пути. Речь про Малаккский пролив, который могут перекрыть в случае потенциального конфликта США и Китая, передает NBC News.

Этот пролив соединяет Индийский и Тихий океаны и обеспечивает более четверти мирового товарооборота. Если между Вашингтоном и Пекином разгорится конфликт, этот маршрут может стать одним из главных элементов давления сторон друг на друга. Поставки из Китая сильно зависят от Малаккского пролива, а для США и других стран (Южной Кореи, Японии и Филиппин) он представляет основную энергетическую артерию.