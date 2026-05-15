В Иране отказались считать неудачным посредничество Пакистана в диалоге с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что посредничество Пакистана в переговорах между Исламской Республикой и США нельзя считать неудачным. Его слова передает ТАСС.

"Посреднический процесс при участии Пакистана не провалился, но он проходит очень сложно", — рассказал дипломат в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.

Он пояснил, что процесс осложняется из-за существующего между Тегераном и Вашингтоном недоверия, а также "из-за поведения американцев".

12 мая президент Соединенных Штатов сообщил, что американская сторона не рассматривает замену основного посредника в диалоге с Ираном. По его словам, Пакистан "действует совершенно замечательно".

Спустя три дня хозяин Белого дома на борту своего самолета заявил журналистам, что Вашингтон объявил о прекращении огня с Тегераном по просьбе других государств. Он уточнил, что США сделали одолжение Пакистану, который выступает в качестве посредника при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Американский лидер назвал пакистанцев "замечательными людьми".