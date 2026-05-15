Заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине идет к завершению, странным образом «совпало» с началом нового коррупционного скандала на Украине, в котором оказалось замешано окружение Владимира Зеленского. Об этом пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

9 мая российский лидер Владимир Путин отметил, что конфликт на Украине подходит к концу, обратив внимание на то, что вопреки ожиданиям Запада Россия не потерпела сокрушительное поражение.

Итальянские журналисты напомнили, что в Кремле не любят бросать слова на ветер, особенно когда дело касается серьезных вопросов, и обратили внимание на то, что после этого заявления Путина в Киеве начался «новый цикл скандалов», в который оказался вовлечен бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это говорит не только о коррупции в окружении Зеленского, но и о том, что внешние силы оказывают все более сильное давление на главу режима, чтобы он принял условия мирного соглашения», - говорится в статье.

Издание также отметило, что это не первое подобное «совпадение». Так, 10 ноября 2025 года в доме Тимура Миндича, которого считают близким другом Владимира Зеленского, был проведен обыск, а «буквально через несколько дней» в Киев был доставлен мирный план президента США Дональда Трампа.

Однако Киев «продолжал саботировать переговоры», после чего появились новые детали о коррупции в высших эшелонах власти Украины, что привело к отставке Ермака.

«Еще одно «совпадение»: сначала Киев отверг согласованное между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом перемирие на 9 мая. Тогда еще один доверенный советник Зеленского Рустем Умеров был срочно вызван в Вашингтон, и утром в преддверии переговоров появились новые подробности о причастности Умерова к делу Миндича. На следующий день в Киеве согласились соблюдать условия прекращения огня», - говорится в статье.

Напомним, что высший антикоррупционный суд Киева 14 мая отправил Ермака под арест по делу об отмывании 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. Одновременно со скандалом вокруг Ермака бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Среди прочего, она заявила, что Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег.