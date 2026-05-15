В Армении рассказали, будет ли референдум по выходу республики из ЕАЭС

Армения прекрасно понимает невозможность одновременного нахождения республики в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и когда назреет такая необходимость, соответствующее решение будет принято гражданами Армении. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, отвечая на вопрос о том, будет ли Армения выходить из ЕАЭС и будет ли референдум по данному вопросу, учитывая невозможность нахождения республики в двух объединениях.

"Мы прекрасно понимаем, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, и очевидно, что в будущем нам будет необходимо принять соответствующее решение. Причем, решение по этому вопросу будет приниматься, безусловно, гражданами Армении. Сейчас такой необходимости нет", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем Григорян обратил внимание на то, что "Армения является полноценным членом ЕАЭС, конструктивно ведет сотрудничество, полноценно принимаем участие в обсуждениях и процессах принятия всех решений".

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "интеллигентного развода".

Парламент Армении 26 марта 2025 года в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.