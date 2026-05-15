Украинской полиции поручили отыскать гадалку Ермака

Гадалка экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, известная как «Вероника Фэншуй», не явилась на заседание временной комиссии Верховной рады по противодействию коррупции.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), который является председателем этой комиссии.

«Мы запросили у Национальной полиции, чтобы нам нашли и вызвали на заседание Веронику Фёдоровну Аникиевич. Она известна как "Вероника Фэншуй". К сожалению, сегодня она не пришла», — заявил Гончаренко*.

Он обратился к гадалке напрямую: «Уважаемая Вероника Фёдоровна, мы ждём вас на заседание временной следственной комиссии. У депутатов и общественности есть вопросы». Об этом пишет ТАСС.

Следующее заседание комиссии запланировано на 25 мая. Депутаты надеются, что к тому времени Аникиевич удастся вызвать и допросить. Национальная полиция получила соответствующий запрос и должна оказать содействие в розыске и обеспечении явки свидетельницы.

Напомним, вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинение Андрею Ермаку по статьям о легализации имущества, полученного преступным путём, в особо крупном размере и в составе организованной группы. В ходе обнародования материалов следствия выяснилось, что Ермак советовался с Аникиевич по ряду государственных назначений, а также передавал ей имена своих политических оппонентов.

В телефоне экс-главы офиса Зеленского контакт был записан как «Вероника Фэншуй». О женщине известно, что она предоставляет услуги в оккультной сфере. Теперь комиссия Рады намерена допросить её в рамках расследования коррупционных схем, к которым может быть причастен Ермак. Отказ от явки на заседание может повлечь за собой дополнительные процессуальные последствия.

