Алиев назвал влиятельный геополитический центр

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тюркский мир должен стать влиятельным геополитическим центром в XXI веке.

© Lenta.ru

Об этом он заявил во время выступления на неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), передает издание Minval в своем Telegram.

«Наш общий дом — тюркский мир — должен превратиться в один из влиятельных геополитических центров XXI века», — подчеркнул политик.

По его словам, международное значение ОТГ возрастает, связывая тюркоязычные страны. Отдельно Алиев выделил значение Среднего коридора — торгового маршрута из Китая в Европу в обход России.

Саммит ОТГ проходит 15 мая в городе Туркестан на юге Казахстана. На саммите также присутствуют президенты Турции, Киргизии, Узбекистана — Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также лидер принимающей страны Касым-Жомарт Токаев.