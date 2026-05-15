Евросоюзу предсказали «смерть не от вторжения, а от несварения»

Утверждения о «российской угрозе» сейчас во многом определяют европейский политический дискурс. Однако ЕС упускает из виду угрозу, нарастающую внутри его собственных границ, - речь идет о расширении блока, заявил Карл-Александр Робин в своей статье для La Libre Belgique.

По словам Робина, на протяжении нескольких десятилетий ЕС развивается в «логике непрерывного расширения», которое редко сопровождается соразмерным углублением внутренней интеграции. Каждое новое расширение преподносится как стратегический успех, стабилизация континента и продвижение ценностей. Однако из-за этой динамики возникает вопрос, до каких пределов может расширяться ЕС, не подрывая при этом собственную устойчивость?

Даже в составе 27 стран баланс сил остается хрупким. Механизмы принятия решений неповоротливы, компромиссы даются с трудом, а единства часто не хватает - особенно в вопросах внешней политики или экономического управления. Присоединение новых государств - будь то Украина, Молдавия или страны Западных Балкан - неизбежно усилит эту неоднородность.

По мнению автора статьи, на кону стоит сама целостность европейского проекта. ЕС опирается на фундамент общих правил - верховенство права, бюджетную дисциплину, экономическую конвергенцию, - применение которых уже сейчас крайне неравномерно. Расширение, если оно не будет сопровождаться институциональным укреплением, рискует лишь усилить эти расхождения.

«Именно здесь метафора «несварения желудка» обретает свой истинный смысл. Политическая организация не может укрепляться бесконечно лишь за счет простого сложения. Она должна также ассимилировать, структурировать и консолидировать накопленное», - подчеркнул Робин.

В апреле глава МИД Греции Георгиос Герапетритис заявил, что по крайней мере одна страна может присоединиться к ЕС во время председательства Афин в Евросоюзе во второй половине 2027 года. О какой именно стране идет речь, он не уточнил. Послы ЕС ранее дали добро на начало разработки договора о вступлении Черногории в блок.