Трамп отказался называть Си Цзиньпина диктатором

Президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, отказался называть диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

"Он правитель, председатель Китая. <...>. Я уважаю его, он очень умный и любит свою страну. Я уважаю его, а диктатор он или нет - в этом надо разобраться вам", - ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, считает ли он председателя КНР диктатором, на борту своего самолета во время возвращения из КНР.

Когда его спросили, согласен ли он с оценкой Джо Байдена, Трамп назвал своего предшественника "некомпетентным президентом".