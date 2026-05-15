В Кабуле сообщили о переговорах с Москвой по трудовым мигрантам

Власти Афганистана прорабатывают возможность отправки трудовых мигрантов в Россию. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

По словам министра, обсуждением этого вопроса занимаются различные ведомства. Он отметил, что интерес к развитию такого сотрудничества есть как у российской стороны, так и у Афганистана.

Азизи сообщил, что основным препятствием сейчас остается языковой вопрос. По его словам, стороны пытаются найти решение этой проблемы.

Министр также рассказал, что над вопросом работает совместная комиссия. Ее задача — подготовить механизм, который позволит добиться практического результата в сфере трудовой миграции между двумя странами.