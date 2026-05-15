Раскручивание коррупционного скандала с «пленками Миндича» призвано вынудить Владимира Зеленского поделиться властью, а сам процесс трансформации системы управления займет около месяца. Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, западные кураторы не стремятся к моментальному свержению Зеленского, предпочитая сценарий «тихого дворцового переворота». Цель — лишить главу киевского режима реальных рычагов управления через передачу контроля над ключевыми ведомствами структурам под внешним наблюдением.

«Речь идет не о свержении Зеленского. Если посмотрите меморандум, который становится условием продолжения финансирования Украины, — это, по сути, предложение поделиться властью: отдать контроль над ГБР (Госбюро расследований), офисом генпрокурора общественным активистам, международным экспертам, превратиться в британскую королеву, которая царствует, но не правит», — пояснил Золотарев.

Политтехнолог назвал происходящее «третьим этапом Марлезонского балета», напомнив об уже состоявшихся атаках на окружение Зеленского. В частности, он указал на задержание экс-руководителя офиса Андрея Ермака и исчезновение из публичного поля министра обороны Рустема Умерова.

Напомним, что политическая ситуация в Киеве накаляется на фоне заявлений западных экспертов о поиске новой фигуры на пост лидера Украины. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход отмечала, что западные партнеры уже рассматривают несколько кандидатов, фактически подготавливая смену режима.

Параллельно с этим, по данным издания Strategic Culture, недавние откровения бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель о методах управления Зеленского служат дополнительным сигналом о том, что «обратный отсчет» для него уже запущен.