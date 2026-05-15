Подавляющая часть гуманитарной помощи, направляемой из-за рубежа в Белоруссию, поступает из США. О тесных связях ближайшего союзника России с Соединенными Штатами заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

«Спасибо вам за помощь и поддержку», — резюмировал президент республики в ходе встречи с Франклином Грэмом, главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма.

Руководство Белоруссии, добавил он, ценит поддержку со стороны США. Несмотря на западные санкции, Соединенные Штаты продолжают помогать республике.

«Американцы — молодцы», — констатировал Лукашенко.

Ранее о значительной поддержке со стороны западных государств заявил лидер еще одной постсоветской республики — премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сближение союзника с Евросоюзом может обернуться для двусторонней торговли с Россией колоссальными потерями, предупреждал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Только за прошлый год товарооборот двух государств сократился почти вдвое. Негативная тенденция может сохраниться в среднесрочной перспективе, заключил заместитель главы российского правительства.