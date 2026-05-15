Трамп высказался о снятии санкций с китайских компаний

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что после переговоров в Пекине намерен рассмотреть вопрос о снятии санкций с китайских компаний, закупающих иранскую нефть. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп с 13 по 15 мая находился с официальным визитом в Китае. После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США сообщил о заключении «фантастических» сделок.

По словам Трампа, также обсуждалось снятие санкций с ряда китайских компаний.

«Мы об этом говорили, и я приму решение в течение нескольких дней», - пояснил он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, что в ходе визита в Китай Трамп назвал Си своим другом и «великим лидером», однако глава КНР уделил минимум времени обмену любезностями. Си Цзиньпин также предупредил своего американского коллегу, что США должны подходить к вопросу Тайваня «с предельной осторожностью», так как «в случае неправильного подхода две страны могут вступить в конфликт».

Стороны также обсудили конфликт на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове. Трамп и Си заявили, что необходимо обеспечить беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе, чтобы восстановить стабильные поставки энергоресурсов.