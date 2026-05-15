Трамп сделал признание о перемирии с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам он был против прекращения огня с Ираном и согласился на перемирие по просьбам третьих стран. Об этом сообщает Reuters.

Перемирие между США и Ираном длится уже более пяти недель, но остается нестабильным. Стороны, похоже, не приблизилось к достижению более широкого соглашения о прекращении конфликта.

«На самом деле, мы ввели перемирие по просьбе других стран. Я бы не сказал, что я это поддерживал, но мы сделали это из уважения к Пакистану, замечательному народу», - заявил президент США.

Трамп заявил, что его терпение по отношению к Ирану иссякает. По словам президента США, во время его визита в Пекин глава Китая Си Цзиньпин согласился с тем, что Тегеран должен открыть Ормузский пролив и не пытаться получить ядерное оружие.

Комментарии Трампа мало что говорят о том, может ли Пекин, главный покупатель иранской нефти, использовать свое влияние на Тегеран для прекращения конфликта, отмечает Reuters.

В апреле США приостановили свои атаки на Иран, но начали блокаду портов страны. Тегеран заявил, что не откроет пролив, пока США не прекратят свою блокаду. Трамп пригрозил снова атаковать Иран, если тот не согласится на сделку.