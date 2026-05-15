Во Франции спрос на респираторы из-за хантавируса вырос в пять раз

Спрос на респираторы FFP2 за последнюю неделю вырос в пять раз из-за вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, на хирургические маски - в четыре раза. Об этом сообщила радиостанция France Inter со ссылкой на поставщиков.

По данным радиостанции, три дистрибьютора, контролирующие 95% рынка масок во Франции, разослали в аптеки уведомления, что могут поставлять респираторы и хирургические маски только в ограниченных количествах.

"Производство во Франции ограничено, поскольку многие компании обанкротились", - приводит France Inter слова главы фармацевтической компании Pharmazon Одри Лекок.

В среднем ее компания продает аптекам 2,4 тыс. коробок масок в неделю. Но за три дня продажи возросли до 15 тыс.

По ее словам, дефицит продлится еще как минимум несколько дней.

Вечером 11 мая лайнер MV Hondius отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. Всего на судне хантавирус был выявлен у 11 человек. Трое умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.

В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза - Канарские острова. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.