Глава ЦРУ привез на Кубу секретное послание от Трампа

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф 15 мая встретился с кубинскими официальными лицами в Гаване. Неназванный представитель ЦРУ заявил NBC News, что Рэтклифф поехал на Кубу, чтобы лично передать послание президента США Дональда Трампа.

По словам собеседника телеканала, в послании Трампа отмечается, что США готовы «серьезно взаимодействовать» с Гаваной по экономическим вопросам и вопросам безопасности, но только в том случае, если Куба пойдет на «фундаментальные изменения».

Куба столкнулась с энергетическим кризисом после того, как в январе американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэла при Мадуро была одним из ключевых союзников Кубы и источником нефти. В январе 2026 года Трамп издал указ, угрожающий введением пошлин против любой страны, поставляющей топливо кубинцам.

Вечером 13 мая в нескольких районах Гаваны вспыхнули протесты из-за перебоев с электроснабжением. Некоторые районы столицы столкнулись с отключениями электричества продолжительностью до 22 часов в сутки.

Министр энергетики страны Висенте де ла О Леви заявил, что у Кубы нет запасов дизеля или мазута, а энергосистема страны вошла в «критическое состояние». С декабря только один крупный нефтяной танкер, российское судно, доставил сырую нефть на Кубу, временно облегчив ситуацию на острове.

По словам собеседника NBC News из ЦРУ, Рэтклифф встречался с министром внутренних дел Кубы, главой ее разведывательных служб и Раулито Родригесом Кастро, правительственным чиновником, внуком бывшего президента Рауля Кастро. Рэтклифф и кубинские чиновники также обсудили «сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и вопросы безопасности - и всё это в контексте того, что Куба больше не может быть убежищем для противников [США] в Западном полушарии».

Кубинская сторона заявила, что предоставила информацию, «позволившую категорически доказать, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США». В Гаване также подчеркнули отсутствие «законных оснований для включения страны в список государств, якобы спонсирующих терроризм».

Администрация Джо Байдена исключила Кубу из американского списка спонсоров терроризма в январе 2025 года, однако Трамп восстановил этот статус в первый же день своего второго срока.

ООН назвала топливную блокаду Кубы со стороны США незаконной, заявив, что это препятствует «праву кубинского народа на развитие, подрывая его права на продовольствие, образование, здравоохранение, воду и санитарию». Позже Госдепартамент заявил, что США готовы предоставить 100 миллионов долларов в качестве «прямой помощи кубинскому народу», но Гавана якобы отказывается от этой помощи.