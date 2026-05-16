Си Цзиньпин упомянул Путина во время беседы с Трампом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время экскурсии по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине напомнил президенту США Дональду Трампу, что в 2024 году в этом месте он встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, во время неформального разговора Трамп поинтересовался, часто ли Си Цзиньпин принимает иностранных лидеров в резиденции. Глава КНР ответил, что подобные встречи проходят редко, однако отметил, что ранее там уже бывал президент России.

14 мая глава Белого дома приехал в КНР на два дня. Он провел двухчасовые переговоры с председателем Китая, после которых состоялся праздничный банкет. Основными темами переговоров до их начала называли торговые отношения, войну на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Тайваня. По итогам встреч Трамп и Си делали позитивные публичные заявления.

Позже стало известно, что Владимир Путин 19–20 мая также посетит Китай с официальным визитом. Поездка состоится по приглашению председателя КНР. В ходе визита лидеры планируют обсудить развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.