«Мы должны были сделать больше»: сын Мадуро рассказал о судьбе отца

Сын насильно вывезенного в США венесуэльского лидера Николаса Мадуро Николас Мадуро Герра рассказал о том, чем занимается его отец в тюрьме, и каким будет будущее Венесуэлы. Его слова приводит Der Spiegel.

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом.

Депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра, отметил, что не сразу узнал о том, что произошло с его отцом. При этом ситуация развивалась настолько стремительно, что лидер Венесуэлы не успел даже отправить записанное им голосовое сообщение. И Николас Мадуро Герра обнаружил его только после того, как ему передали телефон отца.

«Он сказал, что падают бомбы. Что венесуэльский народ должен продолжать борьбу. Что наша родина никогда не станет колонией. Это было его прощание. Он думал, что умрет», - отметил парламентарий.

По его словам, изначально отец находился в одиночной камере в тюрьме Нью-Йорка и много читал, в том числе и Библию. Сейчас же он переведен в камеру, где содержатся еще 18 заключенных, половина из которых говорит на испанском.

Говоря о задержании отца, Николас Мадуро Герра отметил, что власти Венесуэлы «недооценили возможности» США и переоценили свои.

«Мы знали, что в случае удара у нас не будет господства в воздухе, но одно дело знать это, и совсем другое пережить. Нам следовало сделать больше, чтобы защитить моего отца. В этом мы провалились», - констатировал он.

Однако, по словам сына венесуэльского лидера, сейчас «все меняется», и есть «новая Венесуэла, которая открывается миру».

«У нас социалистическая модель, но сейчас мы должны идти на уступки, вести переговоры, заключать соглашения, чтобы сохранять наш суверенитет», - констатировал он.

После захвата Мадуро Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США. Он также заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до тех пор, пока не сможет осуществить «безопасную, упорядоченную и законную передачу власти». СМИ писали, что США потребовали от временного президента Венесуэлы Делси Родригес отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.