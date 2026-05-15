Новое правительство Венгрии откроет для посещения резиденцию Орбана в Будапеште

Новое правительство Венгрии откроет для посещения официальную резиденцию бывшего премьер-министра Виктора Орбана на территории Будайской крепости в здании, которое когда-то служило монастырем кармелитов. Как сообщил нынешний премьер Петер Мадьяр, по выходным дням все желающие смогут бесплатно осмотреть помещения, где работал его предшественник и проводились заседания прежнего кабинета министров.

"Они будут открыты для посетителей до тех пор, пока не будет определено их дальнейшее предназначение", - сказал Мадьяр на пресс-конференции в Будайской крепости в Будапеште, которую транслировал телеканал М1.

Он напомнил, что отказался от использования бывшего кармелитского монастыря, где работал Орбан, и решил перенести свой офис из Буды в Пешт, на другой берег Дуная.

Мадьяр будет работать в здании, которое до последнего времени занимало министерство строительства и транспорта. Оно находится в двух шагах от парламента на улице Конституции, что, по мнению премьера, является весьма символичным. Туда же переедет и его канцелярия. Новые венгерские власти отказываются от многих вещей и порядков, установленных их предшественниками, демонстрируя таким образом, что в стране происходит "смена политической эпохи".

Программа восстановления

Они также утверждают, что члены правительства Орбана позволяли себе чрезмерную роскошь "на работе и в быту". В качестве доказательства были показаны интерьеры служебных помещений в исторических зданиях на территории Будайской крепости, где совсем недавно обустроились Минфин и МВД.

Там действительно был сделан красивый, современный и дорогостоящий ремонт, но сами здания реставрировались по государственной программе восстановления объектов культурного наследия, пострадавших во время Второй мировой войны. Во время боев за Будапешт, которые советская армия вела с фашистскими войсками, многие из них были разрушены, сильно повреждены, их начали восстанавливать лишь в последние годы. К ним относится и часть Королевского дворца в Буде, где по-прежнему идет строительство. Мадьяр сообщил, что их восстановление продолжится, программа не будет остановлена на полпути, а отремонтированные здания будут использованы новыми министерствами.

Что касается правительственной резиденции, которую теперь откроют для всех желающих, то там обстановка очень скромная. Это можно было легко рассмотреть на видеозаписях, которые Орбан делал в своем рабочем кабинете. Корреспондент ТАСС также мог не раз убедиться в этом, когда приходил туда на пресс-конференции.

Монастырь кармелитов находился в этом здании до 1784 года, а затем - после роспуска монашеского ордена - там был создан первый в Венгрии постоянно действующий театр. Улица, на которой стоит это здание, называется Театральная. Позже оно неоднократно перестраивалось, его занимали разные заведения, в том числе казино и боулинг, а в ХХ веке - Институт национального наследия, Национальный театр танца и другие организации. Использоваться под резиденцию премьера оно стало с 2019 года.