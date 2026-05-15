«Гадалка Ермака» заявила о «российском следе» в его аресте
Астролог Вероника Аникиевич, известная как «Вероника Фэншуй» и «гадалка» экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, прокомментировала скандал вокруг чиновника. По ее мнению, скандал стал результатом «политической операции» России, пишут «Известия».
Высший антикоррупционный суд Киева 14 мая отправил Ермака под арест. Экс-глава офиса Зеленского стал фигурантом дела об отмывании 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. По мнению следователей, Ермак действовал в составе организованной группы.
Во время слушаний в суде прокурор обнародовала данные женщины, которая в списке контактов экс-чиновника значилась как «Вероника Фэншуй Офис». Выяснилось, что так Ермак записал в своем телефоне 51-летнюю жительницу Киева Веронику Аникиевич. Утверждается, что Ермак использовал для связи с ней отдельный телефон.
Следствие полагает, что Ермак систематически прибегал к советам астролога, принимая ключевые кадровые решения. По информации журналистов-расследователей, он отправлял Аникиевич анкетные данные и даты рождения претендентов на высокие посты. Журналисты утверждают, что во время таких переписок решалась судьба должностей премьер-министра и главы Минздрава.
После появления этой информации в СМИ астролог заявила, что антикоррупционные расследования на Украине связаны с «политической операцией» России против Владимира Зеленского. По ее мнению, скандал был «заказан, чтобы обслуживать интересы» Москвы.
«Этот скандал выгоден тем, кто хочет скинуть Зеленского и привести к власти человека, который подпишет любые невыгодные Украине условия», - заявила она.
Астролог предположила, что антикоррупционные органы Украины управляются ФБР. Также она заявила, что здание Национального антикоррупционного бюро (НАБ) «прямо по феншую прикрывает тыл» здания посольства России в Киеве.
СМИ писали, что в уголовном деле также содержатся упоминания о специфических магических действиях Ермака. Украинские блогеры рассказали, что в конце 2025 года гадалка якобы проводила ритуалы, направленные против оппонентов Ермака.