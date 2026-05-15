Обзор иноСМИ: биолаборатории Киева под прицелом, ввоз миллиардов чемоданами с Украины в Румынию

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© scaliger/iStock.com

Биолаборатории под прицелом: разведка США проверит 40 объектов на Украине

Директор национальной разведки Тулси Габбард поручила проверить более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые на протяжении десятилетий финансировались из средств американских налогоплательщиков, пишет New York Post. Расследование было начато по следам указа президента США Дональда Трампа о прекращении «потенциально опасных экспериментов с вирусами». По указанию Габбард, разведка проверит объекты, занимающиеся экспериментами по «усилению функций», которые могут повысить заразность вирусов. Также будут проверены лаборатории, ведущие разработки в оборонных целях для защиты от опасных патогенов.

Габбард сообщила, что её команда намерена «установить местонахождение этих лабораторий, определить, какие патогены в них содержатся и какие именно исследования проводятся». Цель проверки - остановить опасные манипуляции с вирусами, «угрожающие здоровью и благополучию американского народа и всего мира». Габбард отметила, что пандемия COVID-19 продемонстрировала «катастрофические глобальные последствия, к которым могут привести исследования опасных патогенов в биолабораториях». Представители разведки отметили, что сеть зарубежных лабораторий США охватывает более 30 стран. Некоторые из этих объектов в прошлом получали финансирование через программу министерства обороны, направленную на утилизацию оружия массового поражения после окончания холодной войны. Более 40 проверяемых биолабораторий расположены на Украине.

США теряли по одному самолету в день во время войны с Ираном

Конгрессмен Эд Кейс подтвердил на слушаниях в специальном комитете Сената, что США потеряли 39 самолетов во время войны против Ирана, начавшейся 28 февраля, пишет Military Watch Magazine. Кейс задал финансовому директору Пентагона Джею Херсту вопросы о масштабах потерь в этой войне. Конгрессмен поинтересовался, рассчитало ли Министерство обороны «стоимость восстановления всего этого авиапарка». Помимо полностью уничтоженных самолетов, еще десять единиц авиатехники получили различные повреждения. Прежние оценки потерь США сильно разнились, но неизменно оставались высокими - на уровне нескольких десятков единиц. Эти данные дополнили список спорных моментов вокруг военной кампании США. К ним также относят критическое истощение арсенала боеприпасов США (на восполнение запасов уйдет несколько лет) и неспособность подорвать ракетный арсенал Ирана. Основная часть авиационных потерь США (24 случая) пришлась на беспилотные самолеты MQ-9 Reaper, сбитые иранскими силами.

В начале апреля над территорией Ирана был сбит истребитель F-15E Strike Eagle. Попытки США эвакуировать двух катапультировавшихся летчиков привели к потере еще девяти американских самолетов и одного израильского борта. Американцы лишились самолетов обеспечения поисково-спасательных операций HC-130J Combat King II, спасательных вертолетов HH-60W, транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk, штурмовика A-10 и беспилотника MQ-9. Ключевым фактором здесь стало стремительное истощение запасов ракет большой дальности (класса «воздух-воздух») у США и Израиля. Это вынудило авиацию обеих стран действовать вблизи или непосредственно в воздушном пространстве Ирана, чтобы использовать более дешевые и доступные свободнопадающие бомбы. Одной из самых ощутимых для США стала потеря самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry - дорогостоящего и ценного актива ВВС. Он был уничтожен в конце марта в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии. За новыми E-3 Sentry уже «выстроилась целая очередь».

«Британии грозит раскол на параллельные сообщества»

Катастрофические результаты лейбористов на муниципальных выборах в Британии ожидаемо сместили фокус внимания на Вестминстер, где премьер Британии Кир Стармер из последних сил пытается удержаться у власти, пишет Spiked. Автор статьи подчеркивает, что было бы ошибкой игнорировать результаты выборов, поставивших Стармера на «край пропасти», или рассматривать их исключительно через узкую призму проблем Лейбористской партии. Выборы стали знаковыми и по другой причине: никогда прежде в ходе голосования так явно не доминировали исламские конфессиональные интересы. По выражению самого Стармера, это были выборы в духе «острова чужаков». Автор Spiked отмечает, что кандидаты-мусульмане продвигали повестку в поддержку Палестины и критиковали политику Израиля. Это не политические партии или коалиции, организованные вокруг общих интересов, которые преодолевают культурные и этнические различия. Это движения, которые «целенаправленно удовлетворяют интересы конкретных религиозных и этнических групп». В британской политике сейчас наблюдается подъем правопопулистской партии Найджела Фараджа Reform UK. Однако в игру вступили и другие силы, которые, по мнению автора статьи, грозят «расколоть страну на параллельные сообщества, разделенные по языку, религии и этническому признаку».

По данным аналитиков, 572 «мусульманских конфессиональных кандидата» были избраны в 58 местных советов по всей Англии. К этой категории относятся кандидаты, которые в ходе своей кампании «неоднократно и подчеркнуто» акцентировали внимание на «проблемах мусульманских общин» и «транснациональных мусульманских вопросах». Город Бирмингем (второй по населению в Британии) стал одним из эпицентров этого «конфессионального землетрясения». Там были избраны 19 представителей «Зеленых» и 13 независимых мусульманских кандидатов. Успех последних вызвал на улицах Бирмингема ликование, хотя и не совсем в том виде, который ожидаешь увидеть после выборов в английский местный совет. Новоизбранного Харриса Халика увенчали цветочными гирляндами и под бой барабанов провели по улице на коне в сопровождении единоверцев. Похожие сцены наблюдались и в Большом Манчестере.

Румыния засекла ввоз миллиардов чемоданами с Украины

В период с 2024-го по 2025 год через границы Румынии было перевезено почти два миллиарда евро наличными, сообщает агентство Agerpres. По данным Министерства финансов страны, анализ выявил повторяющиеся схемы и маршруты движения средств, что указывает на серьезные риски отмывания денег. Из отчета следует, что основным источником происхождения средств была Украина, за ней следуют Молдавия и Турция. Основными же пунктами назначения задекларированной наличности стали Турция, Австрия и сама Румыния.

Только за 2024-2025 годы в 73 процентах финансовых деклараций, поданных при въезде в ЕС через Румынию, в качестве страны происхождения средств была указана Украина. Проверки показали, что перевозкой очень крупных партий наличности систематически занималась узкая группа лиц. Из общего числа в 1464 декларации, оформленные на въезжающих с территории Украины, 943 документа (64 процента) были поданы всего лишь 21 человеком.

Почему США и Иран снова на пороге войны

Нынешний тупик в переговорах между США и Ираном, в отличие от довоенного периода, вызван не столько ядерным вопросом, сколько проблемой открытия Ормузского пролива, считает автор турецкой газеты Yeni Safak Кадир Устюн. Теперь ключевой аспект - масштаб политического и стратегического доминирования Ирана в Персидском заливе. Дональд Трамп, столкнувшись с перспективой перехода контроля над Ормузским проливом к Тегерану, все ближе к решению возобновить боевые действия. Хотя резкий отказ Трампа от последнего предложения Ирана на первый взгляд может показаться провалом дипломатического процесса, на деле главной проблемой стало переформатирование регионального порядка.

Вашингтон настаивает на полном отказе Ирана от ядерного потенциала и открытии Ормузского пролива. В свою очередь, требования Тегерана - отмена санкций, выплата военных репараций и признание господства Ирана в проливе - указывают, что в ближайшее время соглашения не будет. Попытки Ирана отложить ядерные переговоры на более поздний срок приближают обе стороны к возобновлению войны, считает Устюн. Теперь Иран рассматривает весь процесс как борьбу за гегемонию со сверхдержавой, которая убила его духовного лидера и обещаниям которой нельзя доверять. Учитывая, что закрепление статуса Ормузского пролива как «Иранского залива» находит отклик и у населения страны, Тегерану будет не так уж сложно оправдать свое сопротивление Америке.