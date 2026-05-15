В Ирландии криминальный авторитет баллотируется в парламент

В Ирландии в довыборах в парламент от центрального округа Дублина принимает участие 63-летний Джерри Хатч, известный в криминальных кругах по прозвищу Монах. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Хатч рассчитывает попасть в парламент в качестве независимого кандидата, заняв место, освободившееся после перехода бывшего министра финансов Ирландии Паскаля Донохью на работу во Всемирный банк.

При этом ранее Монах отсидел около десяти лет за кражи, нападения и хранение краденого. Его также подозревали в причастности к крупным ограблениям банков и в покушении на криминального авторитета Дэниела Кинахана. В настоящее время он является фигурантом дела об отмывании денег, которое расследуют ирландские и испанские силовики.

Несмотря на криминальное прошлое, Хатч активно ведет предвыборную кампанию под лозунгом «Если хотите перемен — голосуйте иначе», выступая против нелегальной миграции. И это не первая его попытка стать депутатом, в 2024 году он также баллотировался в парламент Ирландии.

Напомним, что ранее на выборах президента Ирландии победила независимый кандидат Кэтрин Коннолли, которая выступала против увеличения военных расходов на Украину. При этом выборы запомнились низкой явкой избирателей и рекордным количеством испорченных бюллетеней.