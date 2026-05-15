Трамп залез в личный блокнот Си Цзиньпина, когда тот отошел

Президент США Дональд Трамп залез в личной блокнот главы Китая Си Цзиньпина, когда тот отошел. Кадры, на которых запечатлены «американские манеры», опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Инцидент произошел во время торжественного банкета в Пекине. В один момент Си Цзиньпин вышел из-за стола, а Трамп развернул находящийся рядом с ним блокнот, посмотрел в него, перевернул страницу, а после закрыл.

Напомним, что Трамп находился с официальным визитом в Пекине с 13 по 15 мая. В ходе него он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в комплексе Чжуннаньхай в Пекине. Американского лидера сопровождали госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и посол США в Пекине Дэвид Пердью и другие.